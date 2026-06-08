Il Ministero della Cultura ha smarrito un quadro del valore di circa mezzo milione di euro, esportato nel 1850. Durante un controllo, è stato scoperto che si tratta di un dipinto del 1350, non del 1850 come dichiarato. Il Consiglio di Stato ha confermato la responsabilità dell’ente, che aveva autorizzato l’esportazione. Il quadro, raffigurante Madonna col bambino, si è quindi rivelato un’opera più antica di quanto si pensasse.

Un errore di valutazione e una controversia giudiziaria durata anni hanno portato alla definitiva uscita dall’Italia di un’opera d’arte che oggi vale oltre mezzo milione di euro. Si tratta del dipinto raffigurante una “Madonna col Bambino“, attribuito al cosiddetto Maestro del 1302, artista anonimo attivo in Emilia nel XIV secolo e legato al Battistero di Parma. La storia è approdata fino al Consiglio di Stato, che ha confermato le precedenti decisioni favorevoli a una società svizzera proprietaria dell’opera. Il risultato è che il dipinto resterà all’estero e potrà essere liberamente commercializzato sul mercato internazionale. Madonna col... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Madonna col bambino, clamoroso errore del Ministero della Cultura: "perde" un quadro da mezzo milione di euro

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