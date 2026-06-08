Sandro Parcaroli è stato rieletto sindaco di Macerata con il 54,30% dei voti al ballottaggio, battendo l’avversario del centrodestra. La vittoria conferma il sostegno al suo mandato e al progetto di amministrazione. La consultazione elettorale si è conclusa con la conquista della carica da parte di Parcaroli, che aveva già ricoperto il ruolo. La comunicazione dei risultati è stata accompagnata da un video e una gallery fotografica.

MACERATA - Ne resterà soltanto uno. E questo è Sandro Parcaroli, rieletto oggi sindaco di Macerata con il 54,30% dei voti. Nessun dubbio, nessun colpo di scena questa volta. Tranne il divario ridotto, rispetto al primo voto, Parcaroli ha riveleggiato verso la fascia tricolore sempre in testa fin dal primo dei 44 seggi. «La mia assenza ai dibattiti? A me piace stare in mezzo alle persone» ha commentato Sandro Parcaroli che poi ha rimarcato: «Ringrazio tutta la coalizione e le forze che mi hanno sostenuto, grazie a loro sono qui ogg. Macerata deve credere di più in sé stessa e nella sua bellezza. Abbiamo un programma bellissimo. E sfruttando l'intelligenza artificiale possiamo crescere». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (54,30%) su Tittarelli, il centrodestra detta legge. «Crediamo nella bellezza di questa città» VIDEO E GALLERY

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Ballottaggio a Macerata, Parcaroli vince e porta a casa il bis per il centrodestra. Festa e voci

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