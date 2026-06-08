Sandro Parcaroli è stato confermato sindaco di Macerata con il 54,30% dei voti nel ballottaggio. Ha superato l’avversario al secondo turno, ottenendo la maggioranza delle preferenze. Il centrodestra mantiene il controllo della città. Parcaroli ha dichiarato di credere nella bellezza della città, mentre la leader nazionale del suo schieramento ha parlato di protagonismo politico.

MACERATA - Ne resterà soltanto uno. E questo è Sandro Parcaroli, rieletto oggi sindaco di Macerata con il 54,30% dei voti. Nessun dubbio, nessun colpo di scena questa volta. Tranne il divario ridotto, rispetto al primo voto, Parcaroli ha riveleggiato verso la fascia tricolore sempre in testa fin dal primo dei 44 seggi. «La mia assenza ai dibattiti? A me piace stare in mezzo alle persone» ha commentato Sandro Parcaroli che poi ha rimarcato: «Ringrazio tutta la coalizione e le forze che mi hanno sostenuto, grazie a loro sono qui ogg. Macerata deve credere di più in sé stessa e nella sua bellezza. Abbiamo un programma bellissimo. E sfruttando l'intelligenza artificiale possiamo crescere».... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (54,30%) su Tittarelli, il centrodestra detta legge. «Crediamo nella bellezza della città». Meloni: «Protagonisti»

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Ballottaggio a Macerata, Parcaroli vince e porta a casa il bis per il centrodestra. Festa e voci

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Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (54,30%) su Tittarelli, il centrodestra detta legge. «Crediamo nella bellezza di questa città» VIDEO E GALLERYSandro Parcaroli è stato rieletto sindaco di Macerata con il 54,30% dei voti al ballottaggio, battendo l’avversario del centrodestra.

Macerata, Parcaroli sindaco bis: vince il ballottaggio (54,30%) su Tittarelli, il centrodestra detta legge VIDEO E GALLERYSandro Parcaroli è stato confermato sindaco di Macerata con il 54,30% dei voti al ballottaggio.

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