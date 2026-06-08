Il 8 giugno, è stato annunciato che il farmaco Belzutifan, approvato come terapia target sistemica per la sindrome di Vhl, è ora disponibile in Italia. Tuttavia, l’autorizzazione non è ancora stata estesa a tutte le Regioni, che devono ancora recepirla ufficialmente. La disponibilità del farmaco dipende quindi dall’adozione regionale, nonostante l’approvazione a livello nazionale.

Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - "Belzutifan è la prima e unica terapia target sistemica approvata per la sindrome di Vhl ed è già disponibile. È stata autorizzata dall'Aifa - Agenzia italiana del farmaco la settimana scorsa. Adesso si tratta di attendere le Regioni che, speriamo, procedano con altrettanto passo celere: 6 hanno già detto di sì. Speriamo che anche per le altre Regioni questa promessa di nuova vita" per i pazienti "possa arrivare molto presto". Così Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, intervenendo oggi a Roma all'incontro organizzato in occasione del via libera al rimborso della prima opzione terapeutica per la sindrome di von Hippel-Lindau (Vhl). 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Luppi (Msd): "Belzutifan per Vhl disponibile in Italia, aspettiamo le Regioni"

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