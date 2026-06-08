L’Unione Europea sta affrontando una crisi politica, con divergenze tra gli Stati membri che rischiano di indebolire l’unità. Le tensioni si riflettono nella difficile approvazione di politiche comuni e nelle dispute sui bilanci. Nel frattempo, nuove minacce strategiche come le tensioni geopolitiche e le sfide economiche aumentano la pressione sulla coesione dell’UE. La frammentazione interna si combina con le difficoltà nel rispondere alle crisi esterne, mettendo a rischio la stabilità dell’Unione.

L’Unione Europea si trova oggi dinanzi a un bivio esistenziale che mette in discussione le fondamenta stesse del progetto comunitario. Non si tratta più soltanto di una gestione delle divergenze amministrative, ma di una profonda crisi di senso che scuote le certezze di un modello politico un tempo considerato ineluttabile. Le tensioni che emergono dal cuore del continente rivelano una struttura sotto pressione, costretta a confrontarsi con la necessità di ridefinire i propri equilibri interni mentre il baricentro del potere globale si sposta altrove. In questo scenario di incertezza, la capacità di mantenere un’unità d’intenti appare sempre più fragile, minacciata da spinte centrifughe che interrogano la legittimità stessa delle istituzioni sovranazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’UE al bivio: tra frammentazione politica e nuove sfide strategiche

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