' A modo mio' raccontando Lucio Dalla tra aneddoti e canzoni in scena ad Acquaviva

A Acquaviva delle Fonti si è tenuto lo spettacolo “A modo mio”, che ha raccontato la figura di Lucio Dalla attraverso aneddoti e canzoni. L’evento, inserito nella rassegna teatrale Vite in controluce promossa da AncheCinema in collaborazione con il Comune, ha rappresentato il terzo e ultimo appuntamento della stagione. Lo spettacolo ha presentato un’intervista immaginaria ambientata in una notte estiva, offrendo uno spaccato sulla vita e la musica del cantautore.

Terzo ed ultimo spettacolo della rassegna teatrale Vite in controluce promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti“A modo mio” è un’intervista immaginaria, ma non troppo, in una notte d’estate. Un viaggio tra storie e grandi successi alla scoperta di un.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Lucio&Lucio: omaggio a Lucio Dalla e Lucio Battisti tra musica e parole“Lucio & Lucio”, un omaggio a due leggende della musica italiana: Lucio Dalla e Lucio Battisti. Lo spettacolo 'Io Vergine, Tu Pesci?' in scena a bari e ad AcquavivaAncheCinema, in collaborazione con Giuseppe Sorgi, presenta lo spettacolo teatraleIo Vergine, Tu Pesci?All'insegna del costante tutto esaurito, torna... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 14 maggio, ad Acquaviva arriva A modo mio dedicato a Lucio Dalla; A modo mio: ad Acquaviva delle Fonti l’intervista immaginaria a Lucio Dalla; A modo mio: ad Acquaviva delle Fonti un omaggio teatrale a Lucio Dalla tra parole e musica. A modo mio: ad Acquaviva delle Fonti l’intervista immaginaria a Lucio Dalla Teatro Luciani, a metà maggioTerzo ed ultimo spettacolo della rassegna teatrale Vite in controluce promossa da AncheCinema, in collaborazione con il Comune di Acquaviva delle Fonti ... noinotizie.it A modo mio: ad Acquaviva delle Fonti un omaggio teatrale a Lucio Dalla tra parole e musicaA modo mio prende forma come un’intervista immaginaria, ambientata in una notte d’estate del 1966 sui Monti del Gargano. Qui un giovane Lucio Dalla, reduce da una deludente esperienza al Festival di ... giornaledipuglia.com Gatti Mézzi e tributi a John Williams e Lucio Dalla COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA: Tre nuovi appuntamenti per Mont’Alfonso sotto le stelle 2026 Concerti, incontri e spettacoli in antiche fortezze e parchi naturali delle Alpi Apuane e dell’Appen - facebook.com facebook