Come può un festone di legno rompere l'equilibrio di un'installazione precedente?. Perché l'opera di Federica Balconi deve interagire con il lavoro di Liliana Moro?. Quali materiali permettono alla scultura di apparire leggera ma risultare pesante?. Chi sono i prossimi tre artisti che completeranno l'accordatura a cinque voci?.? In Breve Curatrice Giovanna Manzotti coordina il palinsesto espositivo presso Platea Palazzo Galeano a Lodi. Residenza artistica di tre giorni avvenuta ad aprile per la preparazione collettiva. Nuovi interventi di Bucur, Posani e Di Lorenzo previsti tra giugno e novembre 2026. Sostegno di Comune di Lodi, Fondazione Comunitaria e partner locali come Ferrari Giovanni Spa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodi, Federica Balconi sfida l’architettura con Guastafeste

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