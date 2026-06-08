lo scontro iran israele e il braccio di ferro trump netanyahu

Israele ha condotto attacchi su Beirut in risposta a un attacco di Hezbollah, con il governo israeliano che sembra muoversi in modo deciso. La mossa avviene in un contesto di tensioni crescenti tra Israele e Iran, con possibili ripercussioni sulla regione. Il governo israeliano ha dichiarato di aver agito per difendersi da minacce provenienti dal territorio libanese. La situazione rimane instabile, mentre le autorità israeliane preparano eventuali ulteriori azioni.

“Mentre Israele si prepara nuovamente alla guerra, Netanyahu ottiene ciò che desiderava”. Così il titolo di un articolo di Haaretz di Amos Harel, spiegato da un titolo di Axios: “Israele colpisce Beirut dopo l’attacco di Hezbollah, rischiando una reazione iraniana”. Infatti, le autorità iraniane avevano avvertito Tel Aviv di non colpire Beirut, pena una reazione, che è arrivata puntuale anche se limitata. Un avvertimento per segnalare che il monito non era un bluff. Di seguito, il braccio di ferro tra Trump e Netanyahu che non si è consumato solo nel ristretto ambito telefonico. Subito dopo la rappresaglia iraniana, infatti, Trump ha... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Guerra contro lIran: Israele e Stati Uniti rischiano grosso | Giampaolo Sordini

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