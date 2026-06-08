LIVE | Arezzo attende di conoscere il nuovo sindaco

Notizia in breve

Arezzo chiuderà le urne alle 15 e saprà chi sarà il nuovo sindaco nelle prossime ore. Al primo turno, due settimane fa, il candidato di centrodestra ha ottenuto il 43,81% delle preferenze. Il risultato ha portato a un ballottaggio tra lui e l’avversario che ha ottenuto il restante 56,19%. La decisione finale sarà annunciata dopo lo scrutinio delle schede.