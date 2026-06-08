LIVE | Arezzo attende di conoscere il nuovo sindaco
Arezzo chiuderà le urne alle 15 e saprà chi sarà il nuovo sindaco nelle prossime ore. Al primo turno, due settimane fa, il candidato di centrodestra ha ottenuto il 43,81% delle preferenze. Il risultato ha portato a un ballottaggio tra lui e l’avversario che ha ottenuto il restante 56,19%. La decisione finale sarà annunciata dopo lo scrutinio delle schede.
Le urne si chiudono alle 15. Tra poche ore Arezzo saprà chi è il suo nuovo sindaco. Al primo turno, due settimane fa, Marcello Comanducci (candidato di centro destra) ha ottenuto il 43,81% delle preferenze con 19.886 voti, mentre Vincenzo Ceccarelli (candidato di campo largo) si è fermato al 32. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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