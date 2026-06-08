LIVE | Arezzo attende di conoscere il nuovo sindaco

Da arezzonotizie.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Arezzo chiuderà le urne alle 15 e saprà chi sarà il nuovo sindaco nelle prossime ore. Al primo turno, due settimane fa, il candidato di centrodestra ha ottenuto il 43,81% delle preferenze. Il risultato ha portato a un ballottaggio tra lui e l’avversario che ha ottenuto il restante 56,19%. La decisione finale sarà annunciata dopo lo scrutinio delle schede.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le urne si chiudono alle 15. Tra poche ore Arezzo saprà chi è il suo nuovo sindaco. Al primo turno, due settimane fa, Marcello Comanducci (candidato di centro destra) ha ottenuto il 43,81% delle preferenze con 19.886 voti, mentre Vincenzo Ceccarelli (candidato di campo largo) si è fermato al 32. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

«Fondazione Guido d’Arezzo: un “delirio amministrativo” attende il nuovo Direttore»A Arezzo, il 1° aprile 2026, si parla di un complesso problema amministrativo alla Fondazione Guido d’Arezzo, che aspetta ancora di essere assegnato...

Cna Arezzo e Confartigianato Arezzo organizzano un incontro pubblico con i candidati a Sindaco del Comune di ArezzoIl 22 aprile alla Borsa Merci di Arezzo si terrà un incontro pubblico con i candidati a sindaco del Comune di Arezzo.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web