Il 28 maggio si è svolta presso l'Istituto “Leonardo Da Vinci” di Mascalucia la cerimonia di premiazione del contest fotografico “Benessere in Movimento”. L’evento è stato parte del progetto regionale “Formare al Benessere”. La scuola ha ottenuto il primo posto nel concorso, che ha coinvolto vari istituti della regione. La competizione ha premiato le immagini che rappresentano il benessere attraverso il movimento e l’attività fisica.

Si è svolta giovedì 28 maggio, presso l’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Mascalucia (CT), la cerimonia di premiazione del contest fotografico “Benessere in Movimento”, promosso nell’ambito del progetto regionale “Formare al Benessere”. L’iniziativa è nata a all’interno di “School Sport Holidays – Isola di Vulcano”, progetto realizzato insieme al tour operator TripTop, che ha coinvolto circa 800 studenti provenienti da tutta Italia in un’esperienza all’insegna dell’attività fisica, del contatto con la natura, della condivisione e della promozione di uno stile di vita equilibrato. A conquistare il primo posto è stato proprio l’I.C.... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - L'istituto “Leonardo Da Vinci” di Mascalucia vince il contest di “Formare al Benessere”

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