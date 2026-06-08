L' Iran accusa Israele e Usa di armare i terroristi takfiri

Notizia in breve

Le forze di sicurezza iraniane hanno eliminato quattro cellule del gruppo terroristico takfiri in un'operazione nella provincia di Sistan-Baluchestan, al confine con il Pakistan. L'operazione è stata condotta dalle intelligence e forze di sicurezza del paese. L'Iran ha accusato Israele e gli Stati Uniti di armare i gruppi terroristi takfiri. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali arresti o dettagli specifici sull'operazione.