L' Iran accusa Israele e Usa di armare i terroristi takfiri
Le forze di sicurezza iraniane hanno eliminato quattro cellule del gruppo terroristico takfiri in un'operazione nella provincia di Sistan-Baluchestan, al confine con il Pakistan. L'operazione è stata condotta dalle intelligence e forze di sicurezza del paese. L'Iran ha accusato Israele e gli Stati Uniti di armare i gruppi terroristi takfiri. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali arresti o dettagli specifici sull'operazione.
Le forze di sicurezza del regime iraniano hanno fatto sapere di aver annientato 4 cellule operative del gruppo terroristico takfiri "durante un'operazione condotta dalle forze di intelligence e di sicurezza iraniane nella provincia sud-orientale del Sistan-Baluchestan, al confine con il Pakistan". 🔗 Leggi su Today.it
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