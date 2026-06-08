Lilt attiva anche nei mesi estivi con l' ambulatorio della salute

La salute dei cittadini è da sempre il traguardo più importante per Lilt di Piacenza. Per questo motivo, anche durante il periodo estivo, l'Associazione continua a offrire visite specialistiche ambulatoriali in via Lanza 55. Il 9 e il 23 giugno sarà disponibile il dottor Marco Polledri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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