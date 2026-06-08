Lilt attiva anche nei mesi estivi con l' ambulatorio della salute
Lilt di Piacenza mantiene aperto il suo ambulatorio della salute anche durante l’estate. L’associazione offre visite specialistiche ambulatoriali presso la sede di via Lanza 55. La continuità dei servizi mira a garantire assistenza sanitaria ai cittadini anche nei mesi più caldi. L’attività prosegue senza interruzioni, mantenendo l’attenzione sulla prevenzione e la cura. L’ambulatorio rimane a disposizione di chi necessita di controlli medici durante la stagione estiva.
La salute dei cittadini è da sempre il traguardo più importante per Lilt di Piacenza. Per questo motivo, anche durante il periodo estivo, l'Associazione continua a offrire visite specialistiche ambulatoriali in via Lanza 55. Il 9 e il 23 giugno sarà disponibile il dottor Marco Polledri. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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