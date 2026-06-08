Lessico per la Repubblica – Dal Risorgimento all’integrazione europea presentazione con Ascani

Da lopinionista.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 9 giugno, alle 17.30, si terrà la presentazione del libro “Lessico per la Repubblica – Dal Risorgimento all’integrazione europea” nella Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto. La pubblicazione, curata da Maurizio Ridolfi, sarà discussa durante l’evento che vede la partecipazione di una rappresentante del governo. La presentazione si svolge in un ambiente storico nel centro della capitale.

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ROMA - Martedì 9 giugno, a partire dalle ore 17.30, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto si svolgerà la presentazione del libro "Lessico per la Repubblica - Dal Risorgimento all'integrazione europea", a cura di Maurizio Ridolfi. Si prevede nell'occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani (foto). Intervengono, oltre al curatore, Federico Fornaro, Paolo Massa e Giovanna Tosatti. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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