Leonardo Da Vinci | Atlas Anatomicus - the Royal Collection of Windsor
Leonardo da Vinci - Atlas Anatomicus - The Royal Collection of Windsor: 8 giugno 2026, 17:30 alla Biblioteca dell'Archiginnasio Sala dello Stabat Mater in Piazza Galvani 1 Bologna. Le opere artistiche del genio di Vinci dedicate agli studi anatomici, raccolte e conservate nella Royal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leonardo de Vincis foray into Dissection and Anatomy
Notizie e thread social correlati
Lady Louise Windsor, dietro le quinte del Royal Windsor Horse ShowLady Louise Windsor, figlia ventiduenne del Principe Edoardo e della Duchessa di Edimburgo, è stata presente al Royal Windsor Horse Show.
Leonardo da Vinci: il genio che unì arte e scienza dal cuore di VinciIl 15 aprile 1452, in una casa di campagna in una piccola frazione, nasceva un uomo che avrebbe lasciato un segno indelebile nella storia.
Argomenti più discussi: Leonardo Da Vinci: Atlas Anatomicus - the Royal Collection of Windsor; Eventi 8 giugno a Bologna e dintorni: Biografilm, il film Il labirinto con reading.
Presentazione Leonardo da Vinci Atlas Anatomicus presso la Biblioteca comunale dell'Archiginnasio facebook
Ulisse celebra Leonardo Da Vinci: Alberto Angela sulle tracce del genio universaleRai Cultura celebra il genio di Leonardo Da Vinci riproponendo una puntata di Ulisse, il piacere della scoperta interamente dedicata alle sue creazioni e alla sua straordinaria esistenza, in onda ... comingsoon.it
Leonardo da Vinci - Atlas Anatomicus esce con Scripta ManeantLEONARDO DA VINCI - ATLAS ANATOMICUS (Scripta Maneant Editore - Pagine 368, 49 Euro) L'editore bolognese Scripta Maneant pubblica dal 14 novembre nelle librerie e sui negozi online l'opera Leonardo ... ansa.it