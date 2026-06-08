Il 8 giugno si ricorda la finale di Italia 90 disputata a Bari, pochi giorni prima dell'inizio del mondiale di calcio. La partita è stata una delle ultime del torneo, che non si sarebbe conclusa con la vittoria degli azzurri. In quel periodo, la trasmissione del sorteggio del mondiale, avvenuta a dicembre 1989 al Foro Italico, era condotta da Pippo Baudo e Bruno Pizzul.

Era un’altra Italia, anche dal punto di vista televisivo. Si pensi che il sorteggio trasmesso a dicembre 1989 dal Foro Italico in Roma aveva due conduttori: Pippo Baudo e Bruno Pizzul (va ribadito: Pippo Baudo e Bruno Pizzul, un numero uno e un altro numero uno). Roba che oggi appartiene ai sogni. Venne anche presentato al pubblico di tutto il mondo l’inno di quella rassegna. Le notti magiche iniziarono, in realtà, di pomeriggio, l’8 giugno 1990 alle ore 18: fischio di inizio del campionato del mondo di Italia 90. Stadio San Siro di Milano: Argentina campione in carica sconfitta dal Camerun (1-0 per gli africani, rete di Biyik) nella prima partita della rassegna iridata e all’Italia andava pure bene perché ahinoi Maradona, il più forte di tutti, era benvoluto solo dai napoletani e odiato dagli altri nostri connazionali. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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© Noinotizie.it - Le notti magiche che iniziarono di pomeriggio. Era l’8 giugno A pochi giorni dal mondiale di calcio emerge il ricordo di Italia 90: gli azzurri nella finale di Bari, quella che non avrebbero voluto

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