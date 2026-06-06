Ricordi azzurri di Valentini voce della Nazionale | Le notti magiche con Sacchi e Lippi ?Ingannai? Baggio

Notizia in breve

Antonello Valentini, noto come voce della Nazionale, ha ricordato le notti magiche con Sacchi e Lippi, e ha confessato di aver ingannato Baggio e Signori in passato. Ha anche parlato dello scherzo rivolto a Baggio e Signori, del silenzio stampa in Germania nel 2006, e della delusione nel 1994, oltre a menzionare Bari nel 1990. I ricordi risalgono a diversi momenti della carriera e sono stati condivisi alla vigilia di un importante evento.