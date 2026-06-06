Ricordi azzurri di Valentini voce della Nazionale | Le notti magiche con Sacchi e Lippi ?Ingannai? Baggio
Antonello Valentini, noto come voce della Nazionale, ha ricordato le notti magiche con Sacchi e Lippi, e ha confessato di aver ingannato Baggio e Signori in passato. Ha anche parlato dello scherzo rivolto a Baggio e Signori, del silenzio stampa in Germania nel 2006, e della delusione nel 1994, oltre a menzionare Bari nel 1990. I ricordi risalgono a diversi momenti della carriera e sono stati condivisi alla vigilia di un importante evento.
Lo scherzo a Baggio e Signori, il silenzio stampa in Germania nel 2006, la delusione del ’94, Bari nel ’90: Antonello Valentini apre lo scrigno dei ricordi alla vigilia del terzo Mondiale consecutivo senza l’Italia (al via giovedì prossimo negli Stati Uniti d’America). Addetto stampa della Nazionale dal 1987 al 2009, poi direttore generale della Figc fino al 2015: una vita con l’azzurro addosso. Barese doc, ex tennista, poi dirigente negli anni d’oro del calcio italiano, che, visti da qui, sembrano una chimera irraggiungibile. Valentini, una vita per il calcio e per la Figc: sette Mondiali, sei Europei. Che vita è stata? «È stata una vita frenetica ma affascinante, in un mondo, quello del calcio, che, nonostante i suoi difetti e i suoi eccessi – diventati negli ultimi anni davvero troppi –, conserva comunque un fascino particolare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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