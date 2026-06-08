Villa Certosa, situata tra la macchia mediterranea di Punta Lada a Porto Rotondo, è stata messa in vendita per 500 milioni di euro. La proprietà, conosciuta anche come la casa di Berlusconi, non era mai stata mostrata pubblicamente nelle sue foto complete. Le immagini finora disponibili sono sconosciute al grande pubblico e rivelano dettagli di questa residenza esclusiva.

Nascosta tra la macchia mediterranea di Punta Lada, a Porto Rotondo, Villa Certosa rappresenta una delle proprietà private più straordinarie d’Europa. Affacciata sulle acque cristalline della Costa Smeralda, la tenuta è stata per decenni il rifugio estivo di Silvio Berlusconi, ma anche il palcoscenico di incontri internazionali che hanno contribuito a scrivere alcune pagine della diplomazia contemporanea. Più grande per estensione della Città del Vaticano, la proprietà si sviluppa su circa 120 ettari di parco e giardini, dove natura e architettura convivono in un equilibrio studiato nei minimi dettagli. Laghi artificiali, cascate, grotte... 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Le foto mai viste di Villa Certosa. La casa di Berlusconi è in vendita per 500 milioni di euro

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Silvio Berlusconis Villa Certosa in Sardinia, Italy viewed

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