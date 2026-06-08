Diverse donne hanno accusato l'ex presidente di aver approfittato di loro, secondo un'inchiesta condotta da Times e BBC. Le testimonianze raccolte descrivono comportamenti di sfruttamento e abusi, senza che siano stati ancora emessi provvedimenti giudiziari. L’ex presidente del club di calcio ha negato ogni accusa. La vicenda è al centro di un’indagine in corso.

Diverse donne citate in un'inchiesta di Times e BBC hanno accusato David Sullivan di aver sfruttato il suo potere per costringerle a fare sesso con lui Diverse donne hanno accusato il noto e influente imprenditore gallese David Sullivan di aver sfruttato la propria posizione di potere per costringerle a fare sesso con lui, in alcuni casi quando loro erano minorenni. Sullivan, che ha 77 anni, è stato a lungo il presidente della squadra di calcio inglese del West Ham, ma prima ancora era stato il proprietario dei tabloid Daily Sport e Sunday Sport. In seguito aveva costruito una fortuna da oltre un miliardo di sterline nel settore del porno, grazie a un giro di sexy shop, riviste pornografiche e film erotici, e poi con il calcio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le accuse contro l’ex presidente del West Ham

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Argomenti più discussi: David Sullivan, presidente della squadra di calcio inglese del West Ham, si è dimesso per alcune accuse legate alla sua vita privata; David Sullivan si dimette dalla carica di presidente congiunto del West Ham con effetto immediato dopo aver criticato accuse completamente false e vecchie di decenni che saranno trasmesse; Ufficiale: West Ham, Sullivan si dimette dalla dirigenza; Kvaratskhelia avrebbe potuto affrontare l'Arsenal molto prima: Tottenham, West Ham e Newcastle erano su di lui.

Sullivan si dimette dal West Ham a seguito delle accuse reddit