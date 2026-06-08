Lavori lumaca a Castelverde il VI municipio diffida Astral e chiede di completare le opere
Il VI municipio ha diffidato la società responsabile dei lavori a Castelverde, in seguito a un prolungato stop dei lavori iniziati circa un anno fa. I lavori, avviati a giugno dell'anno precedente, sono rimasti praticamente fermi da allora, senza avanzamenti significativi. La richiesta mira a sollecitare il completamento delle opere, che risultano ancora incomplete.
A giugno di un anno fa erano stato avviati, per l'ennesima volta, i lavori. Poi, da allora, il nulla o quasi. Siamo a Roma est, a Castelverde. I residenti speravano, per il 2026, di poter godere della nuova viabilità prevista dal piano di zona Castelverde B4 ma, visto l’andamento dei cantieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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