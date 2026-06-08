Sono iniziati i lavori per il terzo anello dello stadio, con la ristrutturazione della Curva B. L’assessore comunale ha dichiarato che il parere di un noto dirigente sportivo non influenzerà il progetto. I lavori sono partiti questa settimana e si concentrano sulla sezione di tribuna. Non sono stati comunicati tempi di completamento o costi specifici.

Assessore Edoardo Cosenza a Radio Crc: "Da oggi partiti i primi lavori per il terzo anello: si parte dalla Curva B. I piloni del terzo anello completati entro 18 mesi. Incontro con la Uefa entro fino giugno sul Maradona. Ad ottobre la scelta se il Maradona farà parte degli Europei. Milano, Roma e Napoli li vogliono tutti nel progetto Euro2032". L'assessore Cosenza: "Ottima cosa l'investimento della Regione sul Maradona" Oggi su Crc, radio partner della Ssc Napoli, nel corso della trasmissione "A Pranzo con Chiariello" è intervenuto l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture del Comune di Napoli Edoardo Cosenza. Queste le sue... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

© Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza: “Per il nuovo Maradona il parere di De Laurentiis non è determinante”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’assessore Cosenza: “De Laurentiis? Il mercato è in forte crescita, ci sono tanti fondi d’investimento stranieri”L’assessore ha affermato che il mercato sportivo sta crescendo grazie a numerosi fondi stranieri.

L’assessore Cosenza: “De Laurentiis e il Napoli? Il mercato è in crescita, ci sono tanti fondi d’investimento stranieri”Un assessore ha dichiarato che il mercato calcistico è in crescita grazie a numerosi fondi di investimento stranieri, citando il Napoli e il suo...

Temi più discussi: L'assessore ai trasporti di Napoli ha partecipato alla commissione Mobilità in videochiamata perché era bloccato nel traffico; NUOVO MARADONA, L'ASS. COSENZA: SARÀ UNO STADIO UEFA MODERNO CON 6.500 POSTI IN PIÙ; Napoli, lavori Linea 6 a piazzale Tecchio: Cosenza mostra il cantiere del deposito; Assessore bloccato nel traffico, i tassisti: Per noi è un problema quotidiano.

L’assessore #Cosenza: #DeLaurentiis? Il mercato è in forte crescita, ci sono tanti fondi d’investimento stranieri A Radio Tutto Napoli: Se scegliesse di cedere per ragioni economiche, sarebbe difficile biasimarlo. Il nuovo #Maradona non sarà una toilette, Adl x.com

IL PENSIERO - Trombetti: Stadio Maradona? Se l’Assessore Cosenza dice che verrà bene mi fidoSu Radio CRC, nel corso della trasmissione A Pranzo con Chiariello è intervenuto Guido Trombetti, professore: In tanti anni non ho mai capito il significato della parola 'Juventinità'. Antonio Cont ... napolimagazine.com

Napoli, lavori al Maradona per il terzo anello. Cosenza: Avanti senza sostaRiqualificazione dello Stadio Maradona. Si va avanti senza sosta. Secondo la tempistica che da molti mesi abbiamo programmato. Queste ... msn.com