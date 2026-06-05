Un assessore ha dichiarato che il mercato calcistico è in crescita grazie a numerosi fondi di investimento stranieri, citando il Napoli e il suo presidente come esempio. Ha anche affermato che lo stadio Maradona, pur essendo vecchio e bisognoso di ristrutturazioni, non può essere definito un cattivo impianto. La discussione si concentra sulle possibilità di sviluppo e investimenti nel settore, con riferimenti alle condizioni dello stadio e alle strategie di mercato.

La sostanza è probabilmente giusta, i modi come al solito un po’ meno. Sì, lo stadio Maradona non è certamente il non plus ultra dell’avanguardia progettistica, è vetusto e necessita di un profondo restyling, ma da qui a chiamarlo un cesso . Comunque, De Laurentiis è così: prendere o lasciare. All’ennesima sparata sullo stadio ha risposto Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, alla Mobilità e alla Protezione Civile del Comune di Napoli, intervenuto a Radio Tutto Napoli. Le sue parole. Cosenza: “Lo stadio sarà meraviglioso”. “ Con il sindaco stiamo lavorando al nuovo stadio da più di un anno. Non sarà affatto una toilette, ma qualcosa di meraviglioso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - L’assessore Cosenza: “De Laurentiis e il Napoli? Il mercato è in crescita, ci sono tanti fondi d’investimento stranieri”

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