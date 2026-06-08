A partire da dicembre, nei teatri italiani sarà rappresentata ‘L'Anno che verrà’, un'opera dedicata a Lucio Dalla. La produzione è ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga. La data di apertura è prevista per il 8 giugno 2026 a Bologna, con successive rappresentazioni in diverse città italiane. La performance ripercorre la vita e le canzoni dell'artista attraverso una narrazione teatrale.

Bologna, 8 giugno 2026 – ‘ L'Anno che verrà ’, l'opera su Lucio Dalla ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga, sarà nei teatri italiani da dicembre. L’ispirazione all’universo creativo del grande cantautore. La grande opera che attinge all'universo creativo e musicale del cantautore bolognese per trasformarlo in un racconto originale e per portare in scena quell'umanità fatta di sogni, fragilità, desideri e disillusioni che attraversano le sue canzoni. “ Lucio Dalla appartiene alla storia della musica italiana e all'anima di questa Regione. Un artista all'avanguardia, che ha saputo abitare il mondo con leggerezza e profondità insieme, con una capacità unica di farsi specchio delle emozioni più comuni e più difficili da comunicare – afferma Gessica Allegni, assessore alla Cultura della Regione Emilia-Romagna – . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘L’Anno che verrà’: omaggio a Lucio Dalla nei teatri italiani. Tutte le date del tour

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L'anno che verrà - Una sera con Lucio - Omaggio a Lucio Dalla - 05/01/2026 Valdilana (BI)

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