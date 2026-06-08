L' Alba dell' Azzurro il libro di Alessandro Zampaglione sulle origini del calcio a Napoli
Non il classico racconto sulle origini del calcio a Napoli prima del fatidico agosto del 1926, ma una testimonianza diretta, familiare, documentata, che parte dall'attività professionale e sportiva di Luigi Salsi, uno dei pionieri che costruì le fondamenta di quello che sarà il Napoli del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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