Durante il Gran Premio di Monaco, diverse figure della famiglia Grimaldi-Casiraghi sono state viste nel paddock. La socialite e imprenditrice americana si trovava insieme alle reali monegasche, tifando per il fidanzato di lei, Lewis Hamilton. Mentre loro sostenevano Charles Leclerc, altri membri della famiglia si sono mostrati accanto a personalità come Beatrice Borromeo e Charlotte Casiraghi, con il principe Alberto e la moglie Charlene presenti tra gli spettatori.

Da Beatrice Borromeo a Charlotte Casiraghi passando per il principe Alberto e la moglie Charlene, la famiglia Grimaldi-Casiraghi si è ritrovata domenica al Gran Premio di Monaco, trasformando il paddock in una naturale estensione di Palais Princier. Un appuntamento immancabile per la famiglia reale monegasca, che anche quest’anno ha seguito da vicino uno degli eventi più simbolici del Principato. GUARDA LE FOTO Beatrice Borromeo beata tra i suoi uomini: con Pierre Casiraghi e i figli Stefano e Francesco all’evento di Monaco. Beatrice Borromeo, Charlène di Monaco e Charlotte Casiraghi al Gran Premio. A bordo pista c’erano il principe Alberto... 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La socialite e imprenditrice americana si è ritrovata nei paddock con le reali monegasche: lei tifava per il fidanzato Lewis Hamilton, loro per Charles Leclerc

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ferrari consulta i dati di Charles Leclerc dopo le delusioni di Lewis Hamilton a Miami.Dopo le delusioni di Lewis Hamilton durante il Gran Premio di Miami, la scuderia Ferrari ha deciso di analizzare i dati di Charles Leclerc.

GP Monaco, la prima volta di Kim Kardashian nel paddock Ferrari per sostenere Lewis HamiltonKim Kardashian è stata vista nel paddock Ferrari durante il Gran Premio di Monaco, accompagnata dal suo fidanzato.

Si parla di: L' influencer e il pilota insieme in bicicletta in uno scatto pubblicato su Instagram.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton non si nascondono più: il primo selfie di coppia racconta la loro felicitàNell'anno 2026 non esiste altro modo per ufficializzare una relazione, per celebrities e comuni mortali, che quello dello scatto di coppia, condiviso sui social. Arrivare a fare questo piccolo grande ... today.it

Kim Kardashian e Lewis Hamilton non si nascondono più: il selfie di coppia diventato virale ufficializza la relazioneSembrava un carosello di foto Instagram qualsiasi quello pubblicato da Kim Kardashian qualche giorno fa. Se non fosse che, tra momenti di relax e foto ... msn.com