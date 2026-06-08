La rivoluzione delle Rinnovabili per la PACE e la prosperità al Circolo Canottieri Napoli
Nel 2025 sono stati installati oltre 800 gigawatt di capacità energetica tra solare ed eolico a livello globale, segnando un record. Cina, Stati Uniti, Brasile, India e Canada continuano a investire in fonti rinnovabili, con il fotovoltaico che rappresenta la principale crescita. La discussione sulla transizione energetica si concentra sull’aumento delle energie pulite e sulla loro diffusione nel mondo. L’evento si è svolto presso il Circolo Canottieri di Napoli.
"Se il mondo si interroga sull’incremento delle energie rinnovabili, Cina, Stati Uniti, Brasile, India e Canada puntano su risorse più green, il fotovoltaico è protagonista della crescita e il 2025 è stato un anno record con oltre 800 GW di nuova capacità globale installati tra solare ed eolico. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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