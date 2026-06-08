La rivoluzione delle Rinnovabili per la PACE e la prosperità al Circolo Canottieri Napoli

Notizia in breve

Nel 2025 sono stati installati oltre 800 gigawatt di capacità energetica tra solare ed eolico a livello globale, segnando un record. Cina, Stati Uniti, Brasile, India e Canada continuano a investire in fonti rinnovabili, con il fotovoltaico che rappresenta la principale crescita. La discussione sulla transizione energetica si concentra sull’aumento delle energie pulite e sulla loro diffusione nel mondo. L’evento si è svolto presso il Circolo Canottieri di Napoli.