La Promessa anticipazioni 9 giugno | Angela indaga di nascosto sugli affari di Don Lorenzo

Nelle anticipazioni de La Promessa del 9 giugno, Angela decide di indagare in segreto sugli affari di Don Lorenzo, ignorando i divieti di Curro e mettendosi in una posizione sempre più rischiosa. Le anticipazioni de La Promessa del 9 giugno rivelano nuovi sviluppi carichi di tensione all'interno della tenuta. Angela, sempre più determinata a scoprire la verità, decide di portare avanti un'indagine personale sugli affari oscuri di Don Lorenzo nonostante i divieti di Curro. Maria e Petra sono in ansia per le sorti di Samuel, Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Grazie al coraggioso dottor Guillén, che non si è fatto intimorire dal blocco del Barone de Valladares, la piccola Raffaella migliora sensibilmente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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