La Promessa anticipazioni 9 giugno | Angela indaga di nascosto sugli affari di Don Lorenzo
Il 9 giugno, Angela si mette a indagare di nascosto sugli affari di un sacerdote. Ignora i divieti di un altro personaggio e si avvicina a situazioni potenzialmente pericolose. La donna agisce senza informare nessuno, rischiando di scoprire dettagli che potrebbero compromettere la sicurezza di tutti. La sua scelta di agire di nascosto evidenzia la volontà di scoprire la verità, senza rispettare i limiti imposti dagli altri personaggi.
Nelle anticipazioni de La Promessa del 9 giugno, Angela decide di indagare in segreto sugli affari di Don Lorenzo, ignorando i divieti di Curro e mettendosi in una posizione sempre più rischiosa. Le anticipazioni de La Promessa del 9 giugno rivelano nuovi sviluppi carichi di tensione all'interno della tenuta. Angela, sempre più determinata a scoprire la verità, decide di portare avanti un'indagine personale sugli affari oscuri di Don Lorenzo nonostante i divieti di Curro. Maria e Petra sono in ansia per le sorti di Samuel, Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Grazie al coraggioso dottor Guillén, che non si è fatto intimorire dal blocco del Barone de Valladares, la piccola Raffaella migliora sensibilmente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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