Herbert Ballerina è stato accusato di aver aperto la porta del camerino di Stefano De Martino senza autorizzazione. La notizia è stata diffusa attraverso un post sui social media, in cui si fa riferimento a un episodio avvenuto durante un evento pubblico. De Martino ha pubblicato un messaggio in cui si lamenta dell’intrusione, senza fornire ulteriori dettagli. La vicenda si inserisce in un contesto di tensione tra i due, senza che siano stati resi noti eventuali sviluppi legali o ulteriori dichiarazioni.

Il successo può arrivare all’improvviso anche quando alle spalle ci sono anni di lavoro, tentativi, personaggi costruiti nell’ombra e una gavetta lunga due decenni. È quello che sta vivendo Luigi Luciano, conosciuto dal grande pubblico come Herbert Ballerina, oggi tra le presenze più riconoscibili e amate di Affari Tuoi, il programma dei pacchi di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Una popolarità nuova, più larga e trasversale rispetto a quella conquistata negli anni con i finti trailer e la comicità di nicchia, che lui stesso descrive con ironia come una sorta di “pesca a strascico”. Il comico molisano non nasconde che questa esposizione, arrivata in una fase più adulta della vita, abbia anche un peso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “La porta del suo camerino aperta e…”. Stefano De Martino ‘tradito’ da Herbert Ballerina

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Herbert Ballerina: «Stefano De Martino Una persona daltri tempi»

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