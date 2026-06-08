Herbert Ballerina svela un curioso retroscena sul camerino di De Martino | Questo la dice lunga
Herbert Ballerina ha raccontato che nel camerino di Stefano De Martino si trovava un oggetto insolito. La scoperta, secondo Ballerina, “dice molto” sulla routine del conduttore. Ballerina, noto comico e attore, ha condiviso il dettaglio senza fornire ulteriori spiegazioni. Stefano De Martino, personaggio televisivo molto noto, attualmente è al centro dell’attenzione per la sua carriera e le sue apparizioni pubbliche.
Comico, attore, personaggio tv che deve attualmente la sua popolarità a un altro volto amatissimo del piccolo schermo: Stefano De Martino. Si sta parlando di Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina. Classe 1980, è ormai uno dei personaggi a cui il pubblico Rai si è affezionato particolarmente. 🔗 Leggi su Today.it
Herbert Ballerina e la colazione dei campioni... di barzellette!
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È una persona che non si mette al di sopra degli altri, anche quando potrebbe farlo Amici oltre che colleghi. Da un anno volto fisso di Affari Tuoi, Herbert Ballerina parla del rapporto con Stefano De Martino ? facebook
Herbert Ballerina su Sanremo con De Martino: Ci spero, e svela com’è davvero StefanoIl comico racconta il possibile approdo al Festival, dopo il successo con De Martino ad Affari Tuoi, e svela un dettaglio che dice molto sul carattere del conduttore. libero.it