La Picierno e l’arte di scadere in piedi

Dopo aver lasciato il Pd, alcuni ex colleghi hanno rivolto accuse a Pina Picierno. La deputata ha ricevuto commenti considerati inaccettabili, secondo quanto scritto in una lettera di solidarietà. La comunicazione esprime vicinanza alla politica in seguito alle critiche ricevute. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti delle accuse o sui motivi dell’addio al partito. La lettera si concentra sul sostegno personale rivolto a Picierno in questa fase.

Cara Pina Picierno, le scrivo per esprimerle solidarietà. Appena saputo che aveva lasciato il Pd, infatti, i suoi ex colleghi l’hanno attaccata in modo inaccettabile. Hanno riempito le chat del partito con commenti del tipo: «Questa è una buona notizia», «Finalmente», «Meglio tardi che mai» e persino «Ce la siamo levata dai cojoni». Ma come si permettono? Ha proprio ragione lei quando lamenta «lo scadimento della vita democratica» che attraversa «non solo le istituzioni ma anche i partiti». Mi chiedo solo come mai di questo scadimento non si fosse accorta prima, per esempio quando il Pd l’ha fatta diventare vicepresidente del Parlamento Ue.... 🔗 Leggi su Laverita.info

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Cara Pina Picierno, le scrivo per esprimerle solidarietà. Appena saputo che aveva lasciato il Pd, infatti, i suoi ex colleghi l’hanno attaccata in modo inaccettabile. di @mariogiordano5 x.com

Picierno ci spiega perché lascia il Pd reddit

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