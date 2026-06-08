La nona Sinfonia di Beethoven e la cantata De profundis di ?iurlionis | sul palco l’orchestra e il coro del Teatro Massimo

Notizia in breve

Il 9 e 10 giugno, alle 20:30, nella Sala Grande si svolge un doppio concerto con l’orchestra e il coro del Teatro Massimo. Il programma include la Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 di Beethoven e la cantata De profundis di Mikalojus Konstantinas?iurlionis.