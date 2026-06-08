La nona Sinfonia di Beethoven e la cantata De profundis di ?iurlionis | sul palco l’orchestra e il coro del Teatro Massimo

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 9 e 10 giugno, alle 20:30, nella Sala Grande si svolge un doppio concerto con l’orchestra e il coro del Teatro Massimo. Il programma include la Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 di Beethoven e la cantata De profundis di Mikalojus Konstantinas?iurlionis.

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Un programma sinfonico-corale di grande intensità unisce la Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven e la cantata De profundis di Mikalojus Konstantinas?iurlionis, al centro del doppio appuntamento in programma martedì 9 e mercoledì 10 giugno, alle ore 20:30, nella Sala Grande. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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