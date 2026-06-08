La nona Sinfonia di Beethoven e la cantata De profundis di ?iurlionis | sul palco l’orchestra e il coro del Teatro Massimo
Il 9 e 10 giugno, alle 20:30, nella Sala Grande si svolge un doppio concerto con l’orchestra e il coro del Teatro Massimo. Il programma include la Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 di Beethoven e la cantata De profundis di Mikalojus Konstantinas?iurlionis.
Un programma sinfonico-corale di grande intensità unisce la Sinfonia n. 9 in Re minore op. 125 di Ludwig van Beethoven e la cantata De profundis di Mikalojus Konstantinas?iurlionis, al centro del doppio appuntamento in programma martedì 9 e mercoledì 10 giugno, alle ore 20:30, nella Sala Grande. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Mancano pochi giorni a uno degli appuntamenti più attesi della Stagione Concertistica: il 9 e 10 giugno alle 20:30, vi aspettiamo in Sala Grande per la Nona Sinfonia di Beethoven, preceduta dal suggestivo De profundis di ?iurlionis. Sul nostro palcoscenico, - Facebook facebook
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