LA MAPPA | I voti espressi dagli elettori in tutte e 97 le sezioni aretine

In tutte le 97 sezioni di Arezzo si sono concluse le operazioni di scrutinio. I risultati, disponibili tramite il menù del sito, mostrano le percentuali e i voti assoluti di ogni sezione. È possibile consultare i dati cliccando sull'icona in alto a sinistra e selezionando la sezione di interesse. La mappa aggiornata fornisce un quadro completo delle preferenze espresse dagli elettori in ogni area della città.

Di seguito i risultati dello scrutinio ad Arezzo sezione per sezione. Per consulare la mappa è sufficiente accedere al menù, icona in alto a sinistra, cliccare sulla sezione desiderata e si aprirà la finestra con percentuali e voti assoluti. Le sezioni con il puntatore arancione sono quelle in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Emotions run high as redistricting debate heats up in Alabama - NBC 15

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