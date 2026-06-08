La Festa della Primavera festeggia i 50 anni | a Tavernelle musica spettacoli giochi ed enogastronomia

Notizia in breve

La Festa della Primavera alla parrocchia Santa Maria di Loreto compie 50 anni. Da lunedì 15 giugno, si svolgono una serie di eventi che includono musica, spettacoli, giochi e tornei, accompagnati da momenti di enogastronomia. L’evento, che ha avuto inizio negli anni ’70 con la nascita della parrocchia, si ripete ogni anno in questa settimana.