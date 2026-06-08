La Festa della Primavera festeggia i 50 anni | a Tavernelle musica spettacoli giochi ed enogastronomia

Da anconatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Festa della Primavera alla parrocchia Santa Maria di Loreto compie 50 anni. Da lunedì 15 giugno, si svolgono una serie di eventi che includono musica, spettacoli, giochi e tornei, accompagnati da momenti di enogastronomia. L’evento, che ha avuto inizio negli anni ’70 con la nascita della parrocchia, si ripete ogni anno in questa settimana.

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ANCONA – La Festa della Primavera alla parrocchia Santa Maria di Loreto soffia su 50 candeline. Ritorna da lunedì 15 giugno il tradizionale appuntamento con una settimana all’insegna di musica, enogastronomia, giochi e tornei, inaugurato nei primi anni 70 con la nascita della parrocchia di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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