La Festa della Primavera festeggia i 50 anni | a Tavernelle musica spettacoli giochi ed enogastronomia
La Festa della Primavera alla parrocchia Santa Maria di Loreto compie 50 anni. Da lunedì 15 giugno, si svolgono una serie di eventi che includono musica, spettacoli, giochi e tornei, accompagnati da momenti di enogastronomia. L’evento, che ha avuto inizio negli anni ’70 con la nascita della parrocchia, si ripete ogni anno in questa settimana.
ANCONA – La Festa della Primavera alla parrocchia Santa Maria di Loreto soffia su 50 candeline. Ritorna da lunedì 15 giugno il tradizionale appuntamento con una settimana all’insegna di musica, enogastronomia, giochi e tornei, inaugurato nei primi anni 70 con la nascita della parrocchia di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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