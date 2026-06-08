Alle 14.30 del 29 maggio, una donna ha consegnato una dichiarazione giurata di quattro pagine, in cui si corregge rispetto alle accuse rivolte a Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. La massaggiatrice ha scritto di aver fornito informazioni diverse in precedenza, ma ora ha modificato il suo racconto. La dichiarazione è stata depositata in tribunale e riguarda le affermazioni fatte in passato.

Quattro pagine per ritrattare le accuse a Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Sono le 14.30 del 29 maggio. Graciela Mabel de los Santos Torres, la “massaggiatrice” di villa Cipriani, presunta testimone di festini con escort nella villa dell’imprenditore e della compagna Nicole Minetti, è davanti a un notaio, affiancata dal suo avvocato, per smentire quanto ha dichiarato al Fatto Quotidiano in un'intervista. Ecco i principali passaggi del documento che il Giornale è in grado di pubblicare: "Per quanto riguarda la signora Nicole Minetti, dichiaro espressamente che, durante tutto il periodo in cui ho lavorato presso la fattoria ‘Gin Tonic’, non... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La dichiarazione giurata della "massaggiatrice": ecco il documento in cui ritratta le accuse a Minetti e Cipriani

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