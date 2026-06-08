Minetti la massaggiatrice ritratta | Mai visto festini nella villa in Uruguay il Fatto | Pubblicheremo le conversazioni
Una massaggiatrice uruguaiana ha dichiarato di non aver mai assistito a feste nella villa in Uruguay, contrariamente a quanto affermato in passato. Il quotidiano “Il Fatto” ha annunciato che pubblicherà le conversazioni con lei. La donna aveva precedentemente riferito di aver visto eventi di quel tipo, ma ora ha smentito tali affermazioni. La presenza di conversazioni registrate potrebbe chiarire la versione dei fatti.
Graciela Mabel De Los Santos, massaggiatrice uruguaiana che aveva sostenuto di essere testimone dei presunti festini nel ranch di Punta del Este (di proprietà di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti), ha ritrattato la sua versione davanti a un notaio e ora ritiene che il senso del sue parol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Caso Minetti, la teste massaggiatrice ritratta davanti al notaio: «Mai visto festini dentro villa»
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Caso Nicole Minetti, la teste massaggiatrice ritratta davanti al notaio: Mai visto festini dentro la villa in Uruguay reddit
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