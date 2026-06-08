Minetti la massaggiatrice ritratta | Mai visto festini nella villa in Uruguay il Fatto | Pubblicheremo le conversazioni

Notizia in breve

Una massaggiatrice uruguaiana ha dichiarato di non aver mai assistito a feste nella villa in Uruguay, contrariamente a quanto affermato in passato. Il quotidiano “Il Fatto” ha annunciato che pubblicherà le conversazioni con lei. La donna aveva precedentemente riferito di aver visto eventi di quel tipo, ma ora ha smentito tali affermazioni. La presenza di conversazioni registrate potrebbe chiarire la versione dei fatti.