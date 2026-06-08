Alle 19 di ieri, circa 480 dottorandi si sono radunati in piazza Maggiore, indossando toga e tocco. L’evento ha coinvolto studenti provenienti da diverse università, che hanno manifestato in modo pacifico. Il rettore ha commentato che trattenere i talenti rappresenta una sfida culturale, senza fornire ulteriori dettagli. La manifestazione si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e senza incidenti segnalati.

Bologna, 8 giugno 2026 - Piazza Maggiore si è illuminata di dottoresse e dottori. Alle 19 scoccate, in tocco e toga, sono entrati 480 dottorandi. Una proclamazione pubblica per celebrare il loro percorso all’ Università di Bologna e “rendere omaggio all’impegno, alla passione e alla determinazione nell’alta formazione, un patrimonio da valorizzare di più”, ha aperto il Rettore Giovanni Molari, omaggiando e celebrando i presenti. https:www.ilrestodelcarlino.itvideodottorandi-2026-a-bologna-il-video-della-cerimonia-in-piazza-maggiore-ebbh1uhd Una cerimonia "all'americana" nel cuore della città. In una piazza gremita di familiari e parenti ecco la cerimonia all’americana, stile Graduation, tra il lancio di tocco, la toga sopra i vestiti e la musica dal vivo del Collegium Musicum Almae Matris con il direttore d’orchestra Nicola Carli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La carica dei 480 dottorandi in piazza Maggiore. Il rettore: “Trattenere i nostri talenti è una sfida culturale”

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