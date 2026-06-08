In condizioni di fango e pendenze estreme, il veicolo si inclina oltre il limite, sfidando la stabilità. Durante il fuoristrada, la tecnica lascia spazio alla fiducia, specialmente quando il terreno diventa una parete più che una strada. La KO3 affronta queste sfide, adattandosi a terreni difficili e salite ripide, senza perdere equilibrio.

C'è un momento, nel fuoristrada vero, in cui la tecnica lascia spazio alla fiducia. Quando il terreno si trasforma in fango, quando la vettura si inclina oltre ciò che sembra ragionevole o quando una salita appare più simile a una parete che a una strada. È in quell'istante che si scopre il valore di uno pneumatico. Per mettere alla prova il nuovo BFGoodrich All-Terrain TA KO3 abbiamo scelto uno degli ambienti più impegnativi e divertenti del panorama italiano: il playground off-road di Editoriale Domus. Un percorso costruito per mettere in crisi uomini e mezzi attraverso guadi fangosi, pendenze laterali a bassissima aderenza, stop e ripartenze in salita, passaggi su pietraie e attraversamenti di letti di torrenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - KO3, l'equilibrio perfetto tra strada e avventura

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