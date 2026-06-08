Il 8 giugno 1953, Umberto Masetti non prese parte al TT dell’Isola di Man, prima prova del Mondiale di Moto. Dopo di lui, altri piloti come Ascari e, recentemente, Kimi e Bez, hanno alimentato un’attesa lunga 73 anni. La storia delle competizioni motociclistiche si intreccia con assenze e ritorni, segnando momenti di attesa e di passione tra appassionati e addetti ai lavori.

L’ultimo giorno è stato l’8 giugno, come oggi. L’8 giugno 1953, 73 anni fa. Si correva il Tourist Trophy dell’Isola di Man, proprio come nella scorsa settimana. Un’edizione drammatica, come accadeva spesso, in cui avrebbero perso la vita quattro piloti, tra i quali Leslie Graham, il primo campione del Mondo della 500 della storia, peraltro con un solo, contestato, punto di vantaggio su Nello Pagani. Quel Tourist Trophy nella categoria 500 lo avrebbe vinto Ray Amm, pilota della Rhodesia (attuale Zimbabwe). Ma avrebbe potuto vincerlo chiunque e l’incantesimo si sarebbe comunque rotto. Perché Umberto Masetti non partecipava. Il fatto è che il TT all’epoca era una prova del Mondiale. Nella fattispecie la prima del campionato 1953. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi & Bez dopo Masetti e Ascari: un'attesa cominciata 73 anni fa

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