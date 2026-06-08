Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Monaco, a 19 anni, consolidando la sua posizione in Formula 1. La vittoria ha fatto seguito a una serie di record stabiliti dal pilota italiano, che si sono aggiunti a quelli precedenti. La gara si è conclusa con Antonelli primo, davanti a tutti gli altri concorrenti. La sua prestazione ha attirato l’attenzione nel mondo della F1, segnando un momento importante nella sua carriera.

La vittoria di domenica nel Gp di Monaco ha consacrato definitivamente Kimi Antonelli tra i protagonisti della Formula 1. Sul circuito più iconico e difficile del calendario, il 19enne italiano della Mercedes ha dominato il weekend conquistando pole position, vittoria e giro veloce, completando un Grande Slam che lo proietta sempre più nella storia della categoria. Per il pilota bolognese si è trattato della quinta vittoria consecutiva in carriera, un successo che gli consente anche di allungare nel Mondiale, dove guida ora con 156 punti, 66 in più di Lewis Hamilton, secondo a quota 90. Terzo George Russell con 88. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FORMULA 1® (@f1) I complimenti di Wolff e Hamilton. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kimi Antonelli “Re di Monaco”: tutti i record del 19enne italiano in F1

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kimi Antonelli in pole position nel Gp di Monaco!!!!

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Monaco 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli parte forte ma Leclerc è vicinoDurante il Gran Premio di Monaco del 2026, Kimi Antonelli ha iniziato la gara con un buon ritmo, mentre Charles Leclerc si trova vicino a lui in...

F1, GP Monaco 2026. Kimi Antonelli dovrà fronteggiare un Russell arrembante. Ferrari cerca l’exploit nelle stradine di MontecarloKimi Antonelli affronterà un George Russell molto aggressivo durante il Gran Premio di Monaco 2026.

Temi più discussi: F1, è Kimi Antonelli il re di Monaco: quinta vittoria di fila su Mercedes. Hamilton secondo, Leclerc va a muro; Alberto di Monaco premia l'italiano Kimi Antonelli, Charlène Sir Lewis su Ferrari (il debutto del piccolo erede Jacques); Formula 1, Kimi Antonelli re di Monaco: vince il quinto gran premio di fila; F1 Monaco, capolavoro di Antonelli: è lui il nuovo re del Principato.

Kimi Antonelli da leggenda: domina a Montecarlo, quinta vittoria di fila e fuga mondiale. Doppia anche il compagno di squadra Russell reddit

F1, è Kimi Antonelli il re di Monaco: quinta vittoria di fila su Mercedes. Hamilton secondo, Leclerc va a muro x.com

Record di ascolti per il Gp di Kimi Antonelli: così in un anno Formula 1, tennis e MotoGp hanno superato il calcioKimi Antonelli, l'infallibile pilota Mercedes, arrivato alla quinta vittoria di fila, ha monopolizzato anche l'etere. È stata infatti una domenica di grandi ascolti domenica 7 giugno per Sky Sport tr ... corriere.it

Kimi Antonelli Re di Monaco: tutti i record del 19enne italiano in F1La vittoria di domenica nel Gp di Monaco ha consacrato definitivamente Kimi Antonelli tra i protagonisti della Formula 1. Sul circuito più iconico e difficile ... lapresse.it