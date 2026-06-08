La Juventus ha deciso di non procedere con l’acquisto di Gudmundsson nel calciomercato. La società ritiene che il giocatore non abbia le caratteristiche di personalità necessarie per la fase di ricostruzione della squadra. La scelta segue una valutazione delle esigenze del team, preferendo profili più affidabili e pronti a contribuire subito, evitando così scommesse su talenti ancora da confermare.

Juve, vietato sbagliare: Gudmundsson non è il profilo adatto per la rifondazione. TORINO – La Juventus si trova a un bivio cruciale. Dopo una stagione archiviata come disastrosa, il margine di errore per la dirigenza bianconera è azzerato. La prossima sessione di calciomercato non sarà solo una questione di nomi, ma di sopravvivenza tecnica e di riconquista della fiducia di una tifoseria ormai esausta, amareggiata e profondamente disillusa dalla gestione recente. Personalità cercasi, il caso Gudmundsson. Nelle ultime ore, il nome di Albert Gudmundsson è stato accostato con insistenza alla Vecchia Signora. Tuttavia, in casa bianconera la notizia è stata accolta con estremo scetticismo, se non con aperta ostilità da parte dell’ambiente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Juventus, calciomercato: no a Gudmundsson. Serve personalità, non scommesse

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