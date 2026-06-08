Si parla di un possibile trasferimento di Javier Martinez dall’edizione del Grande Fratello a quella dell’Isola dei Famosi del 2026. Quest’ultimo programma, condotto da Selvaggia Lucarelli, sarà ambientato nelle Filippine e rappresenta uno dei grandi appuntamenti della prossima stagione televisiva di Mediaset. L’indiscrezione circola tra le fonti di settore, ma non ci sono ancora conferme ufficiali.

L'Isola dei famosi 2026 è tra i programmi più attesi della nuova stagione televisiva di Mediaset. Il reality show vedrà la conduzione di Selvaggia Lucarelli e verrà ambientato nelle Filippine. Il programma sarà rivoluzionato poiché non andrà più in onda in diretta ma registrato a giugno e trasmesso in autunno sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, un ex gieffino è finito al centro dell'attenzione per un'indiscrezione che lo vorrebbe tra i naufraghi di questa edizione dell'Isola dei famosi 2026. Si tratta di Javier Martinez, conosciuto al pubblico italiano per aver partecipato al Grande fratello nel 2024. Nella segnalazione pubblicata da Lorenzo Pugnaloni si legge: "Javier è stato ricontattato dall'Isola dopo un no detto mesi e mesi fa. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Javier Martinez dal Grande fratello all’Isola dei famosi 2026? L’indiscrezione

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JAVIER MARTINEZ RIFIUTO SHOCK: Dice NO all'Isola dei Famosi 2026, fan infuriati!

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