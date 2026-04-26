Microbioma intestinale e depressione | nuovo studio svela un possibile legame

Nuovo studio analizza il possibile collegamento tra il microbioma intestinale e la depressione. La ricerca si concentra sulla relazione tra i batteri presenti nell'intestino e i disturbi dell'umore, evidenziando come alterazioni della flora intestinale possano essere associate a cambiamenti psicologici. La questione resta oggetto di approfondimenti, con studi che cercano di capire le modalità di interazione tra intestino e cervello e il ruolo di questi microorganismi nel benessere mentale.

Il legame tra intestino e cervello continua a essere uno dei temi più studiati dalla ricerca scientifica. Negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro che il microbioma intestinale non influenza solo la digestione, ma può avere effetti importanti anche sull’umore e sulla salute mentale. Ora un nuovo studio aggiunge un tassello significativo a questo quadro, concentrandosi su un batterio in particolare. Diversi studi avevano già associato il batterio Morganella morganii al disturbo depressivo maggiore, ma senza chiarire il rapporto di causa ed effetto. Non era infatti chiaro se fosse il batterio a contribuire alla depressione, se fosse la depressione a modificare il microbioma, oppure se entrassero in gioco altri fattori esterni.🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Microbioma intestinale e depressione: nuovo studio svela un possibile legame Notizie correlate Antibiotici nemici del microbioma intestinale, l’impatto può durare fino a 8 anni: lo studio(Adnkronos) – Gli antibiotici sono un'arma cruciale contro batteri cattivi che minacciano la salute delle persone. Perché dovremmo occuparci del nostro microbioma intestinaleIl termine microbioma indica l’insieme dei microrganismi che vivono nel nostro intestino. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Il caffè migliora l’umore partendo dall’intestino, anche senza caffeina; Parto cesareo: un intervento sul microbioma intestinale riduce il rischio di dermatite atopica; Come avviene la depressione (secondo la scienza); Caffè e umore: nuovi studi sul microbiota e le funzioni cognitive. Microbiota intestinale: come cambiarlo in 7 giorniScopri come cambiare il microbiota intestinale in 7 giorni con strategie e abitudini alimentari mirate per una salute ottimale. microbiologiaitalia.it Come avviene la depressione (secondo la scienza)Scopri come avviene la depressione secondo la scienza, esplorando i meccanismi neurobiologici e il ruolo del microbiota. Questo articolo esplora i meccanismi scientifici della depressione, ... Leggi t ... msn.com