Jannik Sinner si è recato al San Raffaele di Milano per esami clinici programmati, dopo il malore avuto durante il match al Roland Garros. Dopo alcuni giorni di riposo in Sardegna, il numero uno al mondo si sottoporrà a controlli per chiarire le cause del crollo avvenuto vicino alla vittoria contro Juan Manuel Cerúndolo. Non sono stati resi noti dettagli sui risultati o sulle condizioni di salute del tennista.

Jannik Sinnerè arrivato questa mattina all’ospedaleSan Raffaele di Milanoper una serie di accertamenti programmati. Il numero 1 del mondo, dopo aver trascorso alcuni giorni di riposo in Sardegna con la fidanzata Laila, sosterrà gli esami clinici necessari per individuare l’origine delmaloreche l’ha colpito lo scorso 28 maggio al Roland Garros, nel corso del match contro Juan Manuel Cerúndoloe che lo ha portato all’eliminazione dal torneo al secondo turno. Si tratta dicontrolli di routine, fissati da giorni, che serviranno tuttavia a capire meglio cosa sia successo a Parigi quandoè crollato a un passo dalla vittoria sull’argentino, proprio quando si trovava vantaggio5-1 al terzo set, avendo già vinto i primi due. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Ildifforme.it - Jannik Sinner al San Raffaele di Milano per accertamenti (programmati) dopo malore Roland Garros

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sinner allospedale San Raffaele di Milano: i controlli dopo il malore al Roland Garros

Notizie e thread social correlati

Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore al Roland GarrosDopo aver accusato un malore durante il torneo di Roland Garros, Jannik Sinner si è recato all’ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti...

Jannik Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per «accertamenti programmati» dopo il malore al Roland GarrosJannik Sinner è stato portato questa mattina al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati, dopo il malore avvertito durante il suo match a...

Temi più discussi: Sinner e Antonelli: ecco quanto valgono davvero i due uomini d’oro del nostro sport; Grazie, Jannik, esempio e campione senza limiti; Sinner in Sardegna con la fidanzata Laila: a Porto Rafael con un jet privato per comprare casa; Sinner e il gene MC1R che influenza i recettori del dolore e della temperatura: Dovrò fare degli accertamenti.

Jannik Sinner in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti programmati dopo il malore al Roland Garros x.com

2026 Roma Finale: Jannik Sinner vs Casper Ruud reddit

Sinner all'ospedale San Raffaele di Milano: accertamenti programmati dopo l'eliminazione al Roland GarrosJannik Sinner aveva programmato tutto dopo l'eliminazione a sorpresa contro Juan Manuel Cerundolo al Roland Garros. Un po' di relax e poi degli accertamenti programmati, per capire cosa è successo al ... corrieredellosport.it

Jannik Sinner al San Raffaele per accertamentiIl n.1 del tennis arrivato in mattinata per un day hospital nella struttura milanese, per esami programmati dopo il malore durante il Roland Garros ... rainews.it