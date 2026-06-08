L’Italia Under 17 ha vinto il campionato europeo, sconfiggendo le altre squadre e conquistando il titolo. La vittoria è stata accolta con soddisfazione da parte di club e allenatori, tra cui la Juventus e l’allenatore di un'importante squadra di prima fascia. Tra i protagonisti della finale ci sono stati Giaretta e Corigliano, che hanno ottenuto riconoscimenti durante l’evento. La vittoria rappresenta un risultato rilevante per il settore giovanile del calcio italiano.

L’Italia torna sul tetto d’Europa. Non si tratta certamente della Nazionale maggiore, ma il trionfo degli azzurrini dell’under 17 allenati da mister Franceschini rappresenta comunque una notizia di grande prestigio per tutto il movimento calcistico italiano. Una vittoria arrivata al termine di una finale combattuta fino all’ultimo e decisa soltanto ai calci di rigore contro il Belgio. Un successo che fa sorridere anche la Juventus, protagonista indiretta ma significativa di questo percorso europeo grazie alla presenza di due giovani prospetti bianconeri: Emanuele Giaretta e Thomas Corigliano. Entrambi hanno contribuito alla cavalcata dell’Italia, confermando ancora una volta la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile juventino e dal progetto Next Gen, che a differenza della prima squadra continua a non deludere i tifosi juventini. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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© Stilejuventus.com - Italia U17 Campione d’Europa: sorridono Juventus e Spalletti, protagonisti Giaretta e Corigliano

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