La panchina della nazionale italiana sembra puntare nuovamente su Roberto Mancini, che si avvicina a un ritorno. Nel frattempo, le statistiche evidenziano i risultati storici ottenuti da Mancini con l’Inter, dove ha guidato la squadra in diverse stagioni. I numeri tracciano un quadro positivo della sua gestione, con successi e record che lo collocano tra i tecnici più rappresentativi della storia nerazzurra. La questione resta aperta e ancora senza conferma ufficiale.

Inter accelera per Marco Palestra: l’agente Alessandro Lucci a Milano. Moretto: «Ci possono essere contatti» Palestra, ora l’Inter ha fretta: senza Dumfries, i nerazzurri devono anticipare la concorrenza sull’esterno dell’Atalanta Carvajal con Palestra, l’Inter pensa allo spagnolo per completare il reparto! Tra dubbi e certezze, ecco che colpo sarebbe Inter, rivoluzione giovane: la strategia di mercato punta al futuro. Il messaggio di Oaktree Inter Women Como finisce 0-3. Si chiude con una sconfitta la stagione delle nerazzurre già certe del secondo posto L’Inter si gode il talento di Mattia Mosconi: la favola del gioiello di Grosio che ha conquistato San Siro dopo i sacrifici in Valtellina Settore Giovanile Inter, settimana di gioia per la filiera nerazzurra: l’Under 15 è in semifinale scudetto, Donato in gol con l’italia U17. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Internews24.com - Panchina Italia, per il dopo Gattuso prende quota il ritorno di Roberto Mancini: i suoi numeri storici all’Inter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie A Now - Gattuso ha scelto i suoi convocati

Notizie e thread social correlati

Conte o Mancini: l’Italia sogna un grande ritorno dopo l’addio di GattusoDopo l’addio di Gennaro Gattuso, si apre il dibattito su chi possa guidare la nazionale italiana.

Italia, a sorpresa torna forte il nome di Roberto Mancini: ora è lui il favorito per la panchina azzurraL’Italia si prepara per due amichevoli contro Grecia e Lussemburgo, con una formazione sperimentale guidata da Silvio Baldini.

Temi più discussi: Panchine Serie A: il Bologna annuncia il nuovo allenatore; Italia, a sorpresa torna forte il nome di Roberto Mancini: ora è lui il favorito per la panchina azzurra; La città con la panchina più lunga del mondo è in Italia: 208 metri, è impossibile non trovare posto; Sprint Allegri-Italiano per la panchina del Napoli.

Tutto pronto per il ritorno di Roberto #Mancini sulla panchina della #Nazionale italiana, una notizia confermata in esclusiva dalla nostra redazione di CalcioNews24. #calcionews24 x.com

Se chiami il # nell'annuncio per mccalister auto sulla panchina dell'autobus, risponde con un messaggio vocale di georgie reddit

Panchina Nazionale, c’è il nome del nuovo ct: l’annuncio in direttaContinua il toto-allenatore per la guida tecnica della Nazionale italiana: ecco chi potrebbe allenare gli azzurri ... calciomercato.it

Panchina Italia, sfida Conte-Mancini: Allegri al Napoli cambia gli scenariCon Allegri al Napoli sfuma una candidatura per la Nazionale: ora la corsa alla panchina azzurra sembra ridotta ad Antonio Conte e Roberto Mancini. tuttojuve.com