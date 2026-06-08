Israele sospende raid su Teheran dopo richiesta di Trump
Su richiesta del presidente degli Stati Uniti, Israele ha sospeso i raid in Iran. I raid nel sud del Libano continueranno nei prossimi giorni con intensità massima. La sospensione riguarda specificamente le operazioni contro obiettivi iraniani, mentre le attività militari nel Libano proseguiranno senza interruzioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi di eventuale ripresa delle operazioni.
Su richiesta del presidente Usa Donald Trump, Israele sospende gli attacchi in Iran, ma i raid nel sud del Libano continueranno nei prossimi giorni con la massima intensità. Lo ha riferito un alto funzionario israeliano a Channel 12, avvertendo che l'Idf continuerà a colpire la roccaforte di. 🔗 Leggi su Today.it
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Guerra Israele-Iran, raid su Teheran e attacchi nel Golfo Persico – 1mattina News 02/03/2026
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