Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato la sospensione del programma di scorta navale nello Stretto di Hormuz, denominato “Freedom Project”, a meno di un giorno dalla decisione. La sospensione arriva dopo dichiarazioni di progressi nei negoziati con l’Iran, mentre Teheran mantiene la sua posizione e Israele si prepara a riprendere le operazioni militari nella regione. La mossa è stata comunicata come temporanea, in attesa di ulteriori sviluppi sui colloqui diplomatici.

A meno di 24 ore dal suo annuncio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso il cosiddetto “Freedom Project”, il programma di scorta navale nello Stretto di Hormuz, in attesa di verificare se i negoziati con l’Iran possano portare a un accordo concreto che metta fine alla guerra. L’annuncio è arrivato nella notte sul suo social Truth, dove l’inquilino della Casa bianca ha rivendicato lo “enorme successo militare” conseguito contro la Repubblica islamica e i “grandi progressi” compiuti verso un’intesa “complessiva e definitiva” con la leadership di Teheran. La sospensione della scorta navale Usa a Hormuz, ha precisato Trump, è stata decisa “su richiesta del Pakistan e di altri Paesi” ed è solo temporanea, riprenderà infatti qualora i negoziati non dovessero produrre risultati concreti.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Trump sospende la scorta navale Usa a Hormuz: “Grandi progressi con l’Iran”. Ma Teheran non cede e Israele è pronta a riprendere i raid

Trump prepara l’attacco all’Iran, Teheran punta i missili sugli USA tra le proteste

Notizie correlate

Trump sospende la scorta navale Usa a Hormuz: “Grandi progressi con l’Iran”. Ma Teheran non cede e Israele è pronta riprendere i raidA meno di 24 ore dal suo annuncio, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso il cosiddetto “Freedom Project”, il programma di scorta...

Usa: Trump annuncia “colloqui” con l’Iran e sospende i raid. Ma Teheran smentisce tuttoIl presidente Donald Trump ha annunciato oggi “colloqui molto positivi e produttivi per una cessazione totale” delle ostilità tra gli Stati Uniti e...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Project Freedom, Trump sospende la missione a Hormuz; Brent in discesa, Trump sospende la scorta militare a Hormuz; L'Iran spara sugli Emirati, Hegseth: La tregua continua; Trump sospende le scorte a Hormuz e tratta con l’Iran.

Trump sospende Project Freedom. L'Iran risponde con l'AI: chi comanda a TeheranStop tattico alla scorta delle navi nello Stretto di Hormuz. Il presidente Usa, Donald Trump, sul suo social Truth ha annunciato: ... iltempo.it

Project Freedom, la scorta di Trump alle navi non ha funzionato: ecco perchéLa Casa Bianca annuncia la sospensione della missione dopo appena 24 ore dal suo inizio. Finora confermato solo il transito di due navi Usa mentre la tensione nel Golfo resta alta. corriere.it

Attacco all'Iran, le notizie del 6 maggio 2026 | Trump sospende il Project Freedom, "grandi progressi" nei negoziati con l'Iran. Cina: "La guerra di Usa e Israele è illegittima". Link nei commenti - facebook.com facebook

Donald Trump sospende il Project Freedom. “Su richiesta del Pakistan e di altri Paesi, in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e, inoltre, del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accor x.com