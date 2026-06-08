L’Isola dei Famosi 2026 è iniziata con Selvaggia Lucarelli tra i concorrenti. Tuttavia, l’avvio del programma è stato accompagnato da un allarme tsunami che ha attirato l’attenzione oltre il settore televisivo. La produzione ha confermato che la situazione ha richiesto interventi di sicurezza e misure di emergenza. La trasmissione è andata in onda come previsto, mentre le autorità hanno monitorato la situazione e diffuso aggiornamenti ufficiali.

Tutto pronto per L’Isola dei Famosi 2026. O quasi. La nuova edizione del reality show di Mediaset è stata segnata da un evento che ha attirato l’attenzione ben oltre il mondo dello spettacolo. Nelle Filippine, dove la trasmissione verrà registrata nei prossimi mesi, un terremoto di magnitudo 7.8 ha provocato vittime, feriti e fatto scattare l’allerta tsunami in diverse aree costiere del Paese. Una notizia arrivata proprio mentre cast e produzione stavano raggiungendo l’arcipelago asiatico per dare il via alle riprese. Tra i protagonisti di questa nuova avventura televisiva c’è anche Selvaggia Lucarelli, scelta per guidare il programma insieme ad Alvin, uno degli inviati storici del format. 🔗 Leggi su Dilei.it

Segui gli aggiornamenti su Selvaggia Lucarelli.

© Dilei.it - Isola dei Famosi 2026 al via con Selvaggia Lucarelli, ma è allarme tsunami

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I primi 7 concorrenti. Isola dei Famosi 2026, i nomi con Selvaggia Lucarelli...

Notizie e thread social correlati

Paura per Selvaggia Lucarelli, c’è un terribile allarme tsunami mentre parte per L’Isola dei Famosi: programma a rischio?Durante il viaggio verso l’isola dei Famosi, si è verificato un allarme tsunami che ha causato preoccupazione tra i partecipanti e lo staff.

“I primi 7 concorrenti”. Isola dei Famosi 2026, i nomi con Selvaggia Lucarelli conduttriceL’Isola dei Famosi 2026 è ancora in fase di preparazione, ma si sono già diffuse indiscrezioni sui partecipanti e sulla conduzione.

Temi più discussi: Selvaggia Lucarelli condurrà L'Isola dei famosi 2026 con Alvin (e adesso cosa succede in tv?); Selvaggia Lucarelli condurrà l’Isola dei Famosi, dopo dieci anni lascia Ballando con le stelle; Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli e Alvin alla conduzione. Ecco tutte le novità; Isola dei Famosi 2026: Selvaggia Lucarelli al timone. E ci sono i primi concorrenti.

Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi su Selvaggia Lucarelli angolodellenotizie.com/2026/06/07/iso… #IsoladeiFamosi #AlessiaMarcuzzi x.com

Selvaggia Lucarelli e Alvin condurranno L'Isola dei Famosi 2026! Il comunicato di Mediaset reddit

Ballando 2026, che succede in giuria dopo la chiamata di Selvaggia Lucarelli all'Isola dei FamosiMilly Carlucci sta ricomponendo la giuria di Ballando con le Stelle per il 2026 dopo che Selvaggia Lucarelli è stata scelta per condurre l'Isola dei Famosi; ci sono riconferme tra i giudici e due nomi ... notizie.it

Isola dei Famosi, Selvaggia Lucarelli ed Alvin confermati alla conduzioneIsola dei Famosi, la nuova edizione dell'Isola dei Famosi sta per cominciare, sarà la prima edizione ad essere registrata ed andrà in onda in autunno ma le riprese cominceranno a brevissimo. Maggiori ... notizie.it