Iran | Usa responsabili di qualsiasi escalation causata da Israele

Gli Stati Uniti affermano che sono responsabili di qualsiasi escalation in Medio Oriente causata da Israele e sostengono che il regime israeliano non compierebbe azioni senza un coordinamento con Washington. La dichiarazione indica che gli Stati Uniti assumono la responsabilità per le conseguenze di eventuali escalation militari nella regione, attribuendo a Israele il coinvolgimento diretto nelle decisioni che potrebbero portare a tensioni o conflitti. Nessun dettaglio sulle azioni specifiche o sui passaggi successivi è stato fornito.

“Nessuno crede che il regime israeliano intraprenderebbe alcuna azione senza un coordinamento con gli Stati Uniti” e gli Usa sono “responsabili delle conseguenze di qualsiasi escalation” in Medioriente causata da Israele. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, parlando in conferenza stampa a Teheran. “Gli Stati Uniti portano la responsabilità dell’aggressione del regime israeliano e saranno anche responsabili delle conseguenze di qualsiasi escalation delle tensioni“, ha aggiunto il portavoce. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Iran: Usa responsabili delle conseguenze di qualsiasi escalation causata da Israele

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