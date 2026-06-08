L'Iran ha deciso di fermare temporaneamente i bombardamenti su Israele, dopo una telefonata decisiva con l'ex presidente degli Stati Uniti. Israele ha annunciato di aver sospeso i raid militari, mentre il premier israeliano ha dichiarato che gli attacchi sono stati sospesi per ora. La mossa segue le comunicazioni tra le parti e il pressing internazionale, senza indicare una fine definitiva alle tensioni.

La decisione dell’Iran di terminare i bombardamenti su Israele e le parole di Benjamin Netanyahu che ieri ha detto di aver «sospeso gli attacchi per ora» sono solo la superficie di quello che sta succedendo in Medio Oriente. Dopo una notte di attacchi che hanno messo in crisi un cessate il fuoco molto fragile e gli ancora più fragili negoziati tra Stati Uniti e Iran, la guerra è ritornata in una nuova fase di stallo. Donald Trump avrebbe contribuito alla pausa chiamando sia Teheran che il primo ministro israeliano. «Ho detto a Bibi di stare attento a quello che faceva perché lo avremmo potuto lasciare solo contro l’Iran», ha detto Trump in un’intervista a Channel 12: il presidente ha telefonato a Netanyahu nella mattinata di lunedì. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Iran, le armi tacciono di nuovo. Israele: «Per ora fermiamo i raid». Decisiva la telefonata di Trump

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Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso

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