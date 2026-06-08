Intitolata a Sara Campanella la scuola di Portella di Mare | Un simbolo contro la violenza e per la memoria

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una scuola di Portella di Mare è stata intitolata a Sara Campanella. La cerimonia si è svolta con la presenza di molti, che hanno ricordato la vittima e ribadito l’impegno contro la violenza. La scuola porta ora il nome di Sara come simbolo di memoria e resistenza. La scomparsa della ragazza ha generato un forte impatto nella comunità, che ha deciso di commemorare il suo nome con questa iniziativa. La cerimonia si è conclusa con un momento di raccoglimento collettivo.

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“La scomparsa di Sara ci ha lasciato atterriti, ha colpito tutti. Siamo qui tutti insieme oggi per ricordare Sara e insieme dimostriamo che riusciamo a essere uniti quando c'è da sconfiggere un grande nemico: la violenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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